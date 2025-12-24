اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها طبقا للمواصفات الدولية ISO / IEC

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقاً للمواصفات الدولية ISO / IEC التابع لوزارة الصناعة.

وقال " الجيزاوي " أن اعتماد المعمل يأتي في ضوء سياسة الجامعة لجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى درجات الجودة في الخدمات التي تقدمها المعامل والمراكز البحثية المختلفة داخل الجامعة.



يذكر أن مشروع تطوير وتأهيل معمل تكنولوجيا المنسوجات للاعتماد الدولى ممول من وزارة التعليم العالي وجامعة بنها بتمويل تعدي أكثر من ثلاثة مليون جنيه ويستهدف خدمة المجتمع المدني والبحث العلمي والعملية التعليمية.

ويقدم المعمل عدد من التجارب والقياسات المتوفرة به وهي : اختبار قوة الشد والمتانة للألياف والاقمشة المختلفة باستخدام المواصفات القياسية: ISO 13934-1:2013, ISO 2062:2009 ، قياس قوة اللون للأقمشة والألياف المختلفة المصبوغة والمطبوعة عند اطوال موجية مختلفة باستخدام المواصفة القياسية: AATCC EP14-2021e ، قياس درجة نفاذية الأشعة الفوق بنفسجية من الأقمشة والمنسوجات المختلفة المصبوغة والمطبوعة والمعالجة بمواد حماية من الأشعة الفوق بنفسجية باستخدام المواصفة القياسية: AATCC 183 ، اختبار ثبات ألوان الصباغة والطباعة لعمليات الغسيل على جميع أنواع الألياف والأقمشة المختلفة باستخدام المواصفة القياسية: ISO 105-C06:2010 ، قياس قيمة الاس الهيدروجيني pH (درجة الحموضة والقاعدية) للسوائل المختلفة وخاصة محاليل الطباعة والصباغة والتجهيز باستخدام جهاز pH meter and pH electrode .

كما يقوم المعمل بقياس تثبيت الصبغات المخلقة على الالياف النسيجية تحت ضغط مرتفع وحرارة باستخدام جهاز Autoclave ، غمر وعصر الالياف والاقمشة النسيجية المختلفة بطريقة متجانسة في المحاليل الخاصة بعمليات التجهيز المختلفة باستخدام جهاز Laboratory wringer padder ، صباغة جميع أنواع الالياف والاقمشة النسيجية باستخدام جهاز Dyeing machine ، اختبار ثبات ألوان الصباغة والطباعة للاحتكاك (الجاف والرطب) على جميع أنواع الالياف والاقمشة النسيجية المختلفة باستخدام جهاز Crockmeter باستخدام المواصفة القياسية Color fastness to rubbing ISO.