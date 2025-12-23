رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية علوم الرياضة.



وضمت اللجنة كل من الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق ، والدكتورة سهير شعراوي الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة الأسبق ، والدكتور عاطف نمر خليفة الأستاذ المتفرغ بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها وعميد الكلية الأسبق ، والدكتور هيثم عبد الحميد الأستاذ بكلية علوم الرياضة جامعة حلوان.



واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.