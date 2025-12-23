جامعة بنها تنظم قافلة زراعية في قرية طنان بقليوب

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل المختلفة بقرى المحافظة ، وذلك في إطار دورها المجتمعي والخدمي.

وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة ، نظمت كلية الزراعة نظمت قافلة زراعية بقريه (طنان) بمركز قليوب.



وقال الدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن القافلة تمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واستهدفت مناقشة أهم المشاكل التي تواجه المزراعين بالقرية وعمليات الخدمة أثناء زراعة المحاصيل الحقلية.

كما ناقشت القافلة مكافحة الآفات الزراعية وطرق العلاج والرش الوقائي ، تأثير التغيرات المناخية علي المحاصيل الزراعية والانتاج ، والاستعداد لزراعة محصول القمح وأفضل طرق زراعته وعمليات الخدمة بعد الزراعة ، كما تم مناقشة المشاكل التي تواجة محصول( البصل – الثوم ) وكيفية التغلب عليها .

وشارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة هم الدكتور أحمد محمد سعد أستاذ المحاصيل ، والدكتور ياسر عبدالغني الجزار مدرس بقسم البساتين، والدكتور فتحي جمال حمودة مدرس مساعد بقسم البساتين ، والأستاذ محمد سليمان محمود مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية.