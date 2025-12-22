نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الفنون التطبيقية.. صور

أجرى الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولي بكلية الفنون التطبيقية .

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية ، ووكلاء الكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، خلال جولته على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب، وتواجد الأساتذة داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة إن وجدت خلال الامتحانات.

وأكد الدكتور طه عاشور أن الجولة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية الدائمة على حسن سير الامتحانات على أكمل وجه ، والاستماع إلي آراء الطلاب حول الامتحانات ، موضحا أن الامتحانات تسير وفق الجدول المعلن وبما يحقق مصلحة الطلاب ، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

من ناحية أخري قام الدكتور طه عاشور بتفقد عدد من الورش التعليمية والإنتاجية بالكلية ، حيث استمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور أسامة ندا عميد الكلية عن كيفية عمل الطلاب بالورش وكيفية تدريبهم على استخدام الأدوات والخامات المختلفة التي تساعدهم علي تنفيذ المشاريع الفنية المختلفة.