محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتى التمريض والتربية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى التمريض والتربية ، حيث بدأ اكثر من 20 الف طالب اليوم بجامعة بنها امتحانات الفصل الدراسي الأول موزعين على كليات الجامعة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مروه راغب عميدة كلية التمريض ، والدكتور  مجدى الشحات عميد كلية التربية.


وبدأ «الجيزاوي» جولته بتفقد امتحانات كلية التمريض، في مركز الاختبارات الإلكترونية، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات بالجامعة، واطمأن على سير الامتحانات بالمركز، مؤكدا توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الاختبارات الإلكترونية.
كما تفقد رئيس جامعة بنها، سير الامتحانات بكلية التربية، 

واستمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، واطمأن على تواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات ، وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والإسعافات الأولية داخل العيادات، لمواجهة أي حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.


وخلال الجولة تفقد سير العمل داخل مبنى المدرجات بالجامعة ،مشيدا بمعدلات التنفيذ والجهود المبذولة، موجها بضرورة الاستمرار في العمل والالتزام بالبرنامج الزمنى والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

جامعة بنها بنها امتحانات الفصل الدراسي الأول القليوبية

