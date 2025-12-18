قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
محافظات

رئيس جامعة بنها : حريصون على بناء الشخصية الوطنية الواعية والمسئولة للطلاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، حفل ختام الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.


وخلال كلمته قال الدكتور ناصر الجيزاوي إن تكريم نخبة من أبنائنا المتميزين في الأنشطة الطلابية ليس مجرد احتفاء بإنجازاتهم ، بل هو رسالة واضحة بأن الجامعة تؤمن بأن التميز لا يقتصرعلى التفوق الأكاديمي وحده، بل يشمل أيضًا الإبداع، القيادة، والعمل الجماعي، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.  


وأضاف " الجيزاوي "  أن النشاط الطلابي هو مدرسة حقيقية لصقل المهارات، وتنمية القدرات، وبناء الشخصية المتكاملة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، قائلا إن ما حققتموه من نجاحات يعكس صورة مشرقة لجامعتكم، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأمثل لمستقبل الوطن.  
وأكد رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية ليست مجرد وسيلة للترفيه أو قضاء وقت الفراغ، بل هي ركيزة أساسية في بناء الشخصية الوطنية الواعية والمسؤولة ، فمن خلالها يتعلم الطالب قيم الانتماء، والعمل الجماعي، واحترام الآخر، والإسهام في خدمة المجتمع ، كما تغرس هذه الأنشطة روح المبادرة والقيادة، وتُعزز الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، ليصبح الطالب مواطنًا فاعلًا يسهم في نهضته وتقدمه، ويحمل رسالة الجامعة في خدمة المجتمع والوطن بكل إخلاص.  


ووجه " الجيزاوي " الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحفل وكل من ساهم في دعم الأنشطة الطلابية.


وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي إن مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية تساهم في بناء شخصيتهم، وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة.
وفى نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة ومرافقوه عدد من الطلاب المتميزين بالمراكز الأولى فى الأنشطة الطلابية منها النشاط الثقافي، ومسابقة القرآن الكريم ومسابقة الأحاديث النبوية ،والإنشاد الديني، والمراسل التلفزيوني ،والشعر والقصة القصيرة والمقال، والرواية ، والدوري الثقافي ، بالإضافة الى تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة من ذوى الهمم.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

