رئيس جامعة بنها : حريصون على بناء الشخصية الوطنية الواعية والمسئولة للطلاب

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، حفل ختام الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.



وخلال كلمته قال الدكتور ناصر الجيزاوي إن تكريم نخبة من أبنائنا المتميزين في الأنشطة الطلابية ليس مجرد احتفاء بإنجازاتهم ، بل هو رسالة واضحة بأن الجامعة تؤمن بأن التميز لا يقتصرعلى التفوق الأكاديمي وحده، بل يشمل أيضًا الإبداع، القيادة، والعمل الجماعي، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.



وأضاف " الجيزاوي " أن النشاط الطلابي هو مدرسة حقيقية لصقل المهارات، وتنمية القدرات، وبناء الشخصية المتكاملة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، قائلا إن ما حققتموه من نجاحات يعكس صورة مشرقة لجامعتكم، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأمثل لمستقبل الوطن.

وأكد رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية ليست مجرد وسيلة للترفيه أو قضاء وقت الفراغ، بل هي ركيزة أساسية في بناء الشخصية الوطنية الواعية والمسؤولة ، فمن خلالها يتعلم الطالب قيم الانتماء، والعمل الجماعي، واحترام الآخر، والإسهام في خدمة المجتمع ، كما تغرس هذه الأنشطة روح المبادرة والقيادة، وتُعزز الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، ليصبح الطالب مواطنًا فاعلًا يسهم في نهضته وتقدمه، ويحمل رسالة الجامعة في خدمة المجتمع والوطن بكل إخلاص.



ووجه " الجيزاوي " الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحفل وكل من ساهم في دعم الأنشطة الطلابية.



وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي إن مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية تساهم في بناء شخصيتهم، وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة.

وفى نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة ومرافقوه عدد من الطلاب المتميزين بالمراكز الأولى فى الأنشطة الطلابية منها النشاط الثقافي، ومسابقة القرآن الكريم ومسابقة الأحاديث النبوية ،والإنشاد الديني، والمراسل التلفزيوني ،والشعر والقصة القصيرة والمقال، والرواية ، والدوري الثقافي ، بالإضافة الى تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة من ذوى الهمم.