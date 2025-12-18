اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها كمركز تدريب معتمد من الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كمركز تدريب معتمد من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلي للجامعات.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أن اعتماد المركز يأتي إيمانًا من جامعة بنها بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لأي تطور حقيقي ومستدام ، فإنّ بناء القدرات وتطوير المهارات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة في عالم تتسارع فيه التحديات ويتجدد فيه العلم والمعرفة بشكل مستمر ، ولمواجهة هذه التحولات، نؤمن بأن تمكين أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالمعارف والمهارات الحديثة هو السبيل لتحقيق التميز المؤسسي والريادة الأكاديمية.

وأكد " الجيزاوي " أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حريص على تقديم برامج تدريبية وتطويرية متنوعة، تستجيب لاحتياجات المجتمع الأكاديمي، وتواكب مستجدات التعليم العالي وأساليبه المبتكرة ، لافتا إلي أن هذا الجهد يعد تجسيدًا لرؤية الجامعة نحو بيئة تعليمية فعالة ، ترتكز على الجودة، وتُعلي من قيم التعلم المستمر والتطوير الذاتي ، موجها التهنئة للقائمين علي المركز ولمنسوبي الجامعة بهذا الإنجاز الجديد.

من ناحية أخري كرم الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات ، الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتم تسليمها شهادة اعتماد المركز .

يذكر أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يهدف لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والقيادات الأكاديمية والإدارية وطلبة الدراسات العليا بالاضافة للمجتمع المدني.