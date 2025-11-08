قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي قبل التصويت لاختيار نواب البرلمان
220 ألف جنيه.. 4 أماكن متاحة لسداد تكاليف حج القرعة 2026
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة
لماذا تجلى الله على جبل الطور وكلم عليه سيدنا موسى .. ما الذي يميزه؟
برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور
الدفاع الروسية تعلن تدمير 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل
روسيا : صد هجوم لمسيرات أوكرانية في 6 مناطق بمقاطعة روستوف سلوسار
خالد سليم بشارك حنان مطاوع البطولة في مسلسل المصيدة رمضان 2026
وفاة الشقيق الأكبر للفنان حميد الشاعري
هشام نصر: روح الزمالك وراء هزيمة بيراميدز ودعم كامل لـ عبد الرؤوف
ماذا تفعل حتى لا يصيبك هم ولا كرب؟.. علي جمعة يوصي بـ10 أذكار
أخبار العالم

العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي قبل التصويت لاختيار نواب البرلمان

صناديق الاقتراع في العراق
صناديق الاقتراع في العراق
محمود نوفل

دخل العراق في "الصمت الانتخابي"، في تمام الساعة السابعة من صباح يوم السبت  أي قبل يومين من موعد الاقتراع العام الذي من المتوقع أن يفتح أبواب مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً، وان تغلق في الساعة السادسة مساءً.

ويستعد العراقيون لخوض استحقاق انتخابي جديد، في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، حيث يتوجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية السادسة منذ العام 2003، وسط ترقب داخلي ودولي لما ستفرزه صناديق التصويت من خريطة سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في البلاد وتحدد ملامح المرحلة المقبلة.

أرقام واحصائيات

وبحسب بيانات المفوضية العليا للانتخابات، فإن عملية التصويت الخاص ستجري الأحد المصادف التاسع من نوفمبر، وتشمل المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، البالغ عددهم مليوناً و313 ألفاً و859 منتسباً من مختلف المؤسسات الأمنية.

وتوزعت  أعداد المشاركين في التصويت الخاص على النحو الآتي: هيئة المنافذ الحدودية 1.595 منتسباً، وزارة الداخلية 597.453 منتسباً، وزارة الدفاع 298.054 منتسباً، جهاز مكافحة الإرهاب 18.410 منتسبين، وهيئة الحشد الشعبي 128.127 منتسباً.

أما في إقليم كوردستان، فقد بلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص 124.312 منتسباً في وزارة داخلية الإقليم، و145.907 في وزارة البيشمركة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين بايومترياً في عموم العراق 21.404.291 ناخباً، بينهم 20,063,773 ناخباً سيدلون بأصواتهم ضمن التصويت العام، و26,538 ناخباً في التصويت الخاص الذي يخص النازحين.

العراق انتخابات برلمانية الصمت الانتخابي هيئة الحشد الشعبي البيشمركة إقليم كردستان

