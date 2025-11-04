قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ديك تشيني.. وفاة “الرجل القوي” في إدارة بوش والعقل المدبر لحرب العراق

ديك تشيني
ديك تشيني
القسم الخارجي

رحيل ديك تشيني عن عمر يناهز 84 عاماً، لتطوى صفحة أحد أكثر السياسيين الأمريكيين تأثيراً وإثارة للجدل في العقود الأخيرة. 

 تشيني، نائب الرئيس الأسبق في إدارة جورج بوش الابن (2001–2009)، كان العقل المدبر وراء كثير من قرارات البيت الأبيض المصيرية، خصوصاً تلك التي غيرت وجه الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر.

وولد ريتشارد بروس تشيني عام 1941 في ولاية نبراسكا، ونشأ في بيئة محافظة بولاية وايومنج، التي ظل ممثلاً لها لاحقاً في الكونجرس. 

تخرج من جامعة وايومنج، ثم بدأ مسيرته السياسية مبكراً في سبعينيات القرن الماضي، حين عمل في إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، ثم أصبح كبير موظفي البيت الأبيض في عهد جيرالد فورد، ما فتح أمامه أبواب النفوذ في واشنطن.

في عهد الرئيس جورج بوش الأب، تولى تشيني وزارة الدفاع الأمريكية (1989–1993)، وكان من أبرز مهندسي حرب الخليج الأولى عام 1991 لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وهو الدور الذي منحه سمعة “الصقر الحازم” في قضايا الأمن القومي.

حين اختاره جورج بوش الابن نائباً له عام 2000، عاد تشيني إلى دائرة القرار الكبرى. لكنه لم يكن نائباً تقليدياً؛ بل كان الرجل القوي في إدارة بوش، وصاحب الكلمة العليا في قضايا الأمن والدفاع والطاقة.


بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، برز دوره في توجيه السياسة الأمريكية نحو الحرب في أفغانستان والعراق، ودفاعه الشرس عن استخدام التعذيب وأساليب التحقيق القاسية بدعوى “حماية الأمن القومي”.

ويعد تشيني أحد أبرز مهندسي غزو العراق عام 2003، إذ دعم بقوة الرواية القائلة إن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل وهي الذريعة التي ثبت لاحقاً زيفها. وقد تركت تلك الحرب، التي أطاحت بالنظام العراقي وفتحت باب الفوضى في المنطقة، وصمة دائمة في إرثه السياسي.

وبعد مغادرته البيت الأبيض عام 2009، واصل تشيني الدفاع عن سياساته الأمنية، منتقداً إدارة باراك أوباما لانسحابها من العراق وتقليصها صلاحيات أجهزة الاستخبارات. كما سطع نجم ابنته ليز تشيني، التي ورثت عنه الحضور القوي داخل الحزب الجمهوري، قبل أن تتحول إلى أحد أبرز خصوم دونالد ترامب بعد أحداث اقتحام الكونجرس.

ديك تشيني حرب العراق بوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: المنطقة تواجه ظروفا استثنائية شديدة التعقيد

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي

بحثا أوضاع القطاع.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة

بالصور

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد