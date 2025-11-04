ديك تشيني.. وفاة “الرجل القوي” في إدارة بوش والعقل المدبر لحرب العراق

رحيل ديك تشيني عن عمر يناهز 84 عاماً، لتطوى صفحة أحد أكثر السياسيين الأمريكيين تأثيراً وإثارة للجدل في العقود الأخيرة.

تشيني، نائب الرئيس الأسبق في إدارة جورج بوش الابن (2001–2009)، كان العقل المدبر وراء كثير من قرارات البيت الأبيض المصيرية، خصوصاً تلك التي غيرت وجه الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر.

وولد ريتشارد بروس تشيني عام 1941 في ولاية نبراسكا، ونشأ في بيئة محافظة بولاية وايومنج، التي ظل ممثلاً لها لاحقاً في الكونجرس.

تخرج من جامعة وايومنج، ثم بدأ مسيرته السياسية مبكراً في سبعينيات القرن الماضي، حين عمل في إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، ثم أصبح كبير موظفي البيت الأبيض في عهد جيرالد فورد، ما فتح أمامه أبواب النفوذ في واشنطن.

في عهد الرئيس جورج بوش الأب، تولى تشيني وزارة الدفاع الأمريكية (1989–1993)، وكان من أبرز مهندسي حرب الخليج الأولى عام 1991 لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وهو الدور الذي منحه سمعة “الصقر الحازم” في قضايا الأمن القومي.

حين اختاره جورج بوش الابن نائباً له عام 2000، عاد تشيني إلى دائرة القرار الكبرى. لكنه لم يكن نائباً تقليدياً؛ بل كان الرجل القوي في إدارة بوش، وصاحب الكلمة العليا في قضايا الأمن والدفاع والطاقة.



بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، برز دوره في توجيه السياسة الأمريكية نحو الحرب في أفغانستان والعراق، ودفاعه الشرس عن استخدام التعذيب وأساليب التحقيق القاسية بدعوى “حماية الأمن القومي”.

ويعد تشيني أحد أبرز مهندسي غزو العراق عام 2003، إذ دعم بقوة الرواية القائلة إن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل وهي الذريعة التي ثبت لاحقاً زيفها. وقد تركت تلك الحرب، التي أطاحت بالنظام العراقي وفتحت باب الفوضى في المنطقة، وصمة دائمة في إرثه السياسي.

وبعد مغادرته البيت الأبيض عام 2009، واصل تشيني الدفاع عن سياساته الأمنية، منتقداً إدارة باراك أوباما لانسحابها من العراق وتقليصها صلاحيات أجهزة الاستخبارات. كما سطع نجم ابنته ليز تشيني، التي ورثت عنه الحضور القوي داخل الحزب الجمهوري، قبل أن تتحول إلى أحد أبرز خصوم دونالد ترامب بعد أحداث اقتحام الكونجرس.