العراق يواصل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أيام.. غازي فيصل يوضح

العراق
محمود محسن

قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن المشهد السياسي في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في 11 نوفمبر يبدو معقدًا للغاية.


وأضاف في تصريحات مع الإعلامية شروق عماد الدين، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التعقيد يرتبط بعدد الأحزاب الكبير الذي تجاوز 360 حزبًا، منها أكثر من 200 حزب رشحت قياداتها ومندوبيها لهذه الانتخابات.


وأوضح، أن التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب تحول في كثير من الأحيان إلى صراع عنيف شمل أعمال اغتيال وتمزيق للصور الانتخابية ومقاطعة من التيار الصدري للانتخابات.


وتابع، أن الإطار التنسيقي يعاني من انقسامات داخلية عميقة، إذ يضم أكثر من 140 تنظيمًا وشخصية تختلف فكريًا وسياسيًا، ما يجعله غير قادر على تحقيق توافق داخلي حقيقي، مبينًا أن بعض أطراف الإطار تميل إلى النهج الإيراني، بينما يقترب البعض الآخر من مرجعية النجف، مما خلق حالة من التنافر داخل البيت الشيعي.


وأكد أن الصراع الحالي داخل الإطار يدور حول السيطرة على رئاسة الوزراء وتوزيع الحصص السياسية والطائفية في الحكومة المقبلة.

وأشار فيصل إلى أن تاريخ الإطار التنسيقي يعكس صراعًا دائمًا على السلطة، موضحًا أنه سبق أن دعم رؤساء حكومات مثل عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي ثم انقلب عليهم لاحقًا، والسيناريو ذاته يتكرر الآن مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
 

