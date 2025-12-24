قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد

صدى البلد

أعلن الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، عن قيام الهيئة بالإطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية الجديدة، في إنجاز استراتيجي يجسد نقلة نوعية في مشروع التحول الرقمي ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد داخل القارة الأفريقية في مجالات الشراء بالقطاع الصحي، والخدمات اللوجستية، وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأكد ستيت أن البوابة الجديدة تمثل منصة مؤسسية مركزية تجمع خدمات الهيئة ومنظوماتها الرقمية وأطر ومبادرات التعاون الدولي والإقليمي في بوابة رقمية واحدة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد الصحية، وتوطين الصناعات الطبية، وفتح آفاق التصدير للأسواق الأفريقية.

منصة رقمية متكاملة لجميع الشركاء 

من جانبه، أوضح الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة لإدارة التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، أن البوابة الإلكترونية تم تصميمها لتعكس واجهة إلكترونية شاملة تخدم الموردين والمصنعين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالإضافة إلى شركاء التنمية على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال إن المنصة تُتيح النفاذ المباشر إلى منظومة الشراء الإلكتروني الموحد الوطنية MediQ، كما تعمل كمنصة استراتيجية لمبادرات التعاون القاري التي تقودها هيئة الشراء الموحد بالتنسيق الوثيق مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

وأضاف بدر أن البوابة الإلكترونية الجديدة تم تصميمها لخدمة الشركاء على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، من خلال فتح قنوات منظمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر عدد من المسارات الاستراتيجية، أبرزها مبادرة التنسيق الرقمي مع عدد من الدول الأفريقية (Digital Harmonization)، حيث تُعد البوابة مدخلا رقميًا للتنسيق مع الشركاء الأفارقة وتبادل الأخبار والبيانات والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات والتكامل المؤسسي بما يسهم في فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الأفريقية عبر آليات شفافة وقابلة للتوسع، تحت مظلة Africa CDC.

وتابع: "كما تعرض المنصة الأنشطة والتحديثات الصادرة من مركز EVMA-RCCN لبناء القدرات الإقليمية والذى تم اختياره من قبل (Africa CDC) بصفته المركز الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، والذى يعمل على تطوير الكوادر ونقل التكنولوجيا ومواءمة الأطر التنظيمية، بما يعزز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الأفريقية للتصنيع الحيوي".

وأشار بدر إلى أن جمع هذه المبادرات في منصة رقمية واحدة يعكس توجه الهيئة نحو الحوكمة الذكية، والتكامل الإقليمي، وتعزيز النفاذ المستدام للأسواق الإقليمية، بما يدعم الأمن الصحي وتوطين الصناعات الطبية وبناء سلاسل إمداد طبي أكثر مرونة على مستوى القارة الأفريقية.

لزيارة البوابة اضغط هنا.

