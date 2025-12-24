شريف منير ناعيا الماكيير محمد عبد الحميد: فنان عظيم ورفيق مشوار

نعي الفنان شريف منير، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.



وكتب شريف منير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "صديقي وحبيبي الفنان الكبير محمد عبد الحميد فنان عظيم ورفيق مشوار عمر بدأناه سوا واشتغلنا مع بعض على عمل شخصيات كتير كان فنان عظيم وصديق ميتعوضش الله يرحمك ياحبيبي ويصبرنا".



و كلن قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".