إطلالة جذابة لـ مي عمر برفقة زوجها محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام صورا رومانسية برفقة زوجته الفنانة مي عمر.



وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالتها الشتوية الأنيقة، حيث ظهرت مرتدية جاكيت طويل باللون الأسود ،لتكشف عن أناقتها و جمالها.

وتتميز مى عمر ، بإطلالاتها الأ نيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه

وتعتمد مي عمر، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.