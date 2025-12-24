ريهام عبد الغفور تدخل الأعلى مشاهدة بـ "سنجل مازر فازر" .. تفاصيل

تمكن مسلسل" سنجل مازو فازر" من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد.

واحتل مسلسل سنجل مازر فازر، من بطولة ريهام عبد الغفور ، المركز الثاني من أصل 10مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر.

قصة وأبطال مسلسل «سنجل فاذر ماذر»

وتدور أحداثه فى إطار دراما إنسانية، تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح، حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

مسلسل "سينجل ماذر فاذر"، يضم فى بطولته مجموعة مميزة من نجوم الوسط الفنى، أبرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادى مهنا، محمد الكيلانى، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلى، إنجى وجدان، شيرى ممدوح، أحمد رضوان وآخرين.

وكان آخر أعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل «كتالوج» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها البطولة محمد فراج، خالد كمال، دنيا سامى، وأحمد عصام السيد، ونال إشادات واسعة.