باكستان تعرب عن تطلعها إلى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع سريلانكا

أعربت باكستان عن تطلعها إلى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع سريلانكا، وذلك حسبما أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في كلمة له خلال حفل أقيم في العاصمة إسلام أباد؛ بمناسبة عيد استقلال سريلانكا.

وتقدم الوزير الباكستاني - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - بأحر التهاني لشعب وحكومة سريلانكا بمناسبة يوم الاستقلال، كما أشاد بالعلاقات والتاريخية والأخوية التي تربط البلدين وأعرب عن تقديره لجهود الجانبين في دعم بعضهما البعض في العديد من القضايا.

وأشار الوزير الباكستاتي إلى العلاقات الودية التي تربط إسلام أباد وكولومبو في مجالات مختلفة تشمل الاقتصاد والثقافة والرياضة.