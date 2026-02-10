قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العملات الرقمية تتراجع و«بيتكوين» تهبط دون 70 ألف دولار

العملات الرقمية تتراجع و"بيتكوين" تهبط دون 70 ألف دولار
العملات الرقمية تتراجع و"بيتكوين" تهبط دون 70 ألف دولار
أ ش أ

تراجعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، في ظل ضغوط بيعية متزايدة، لتتراجع عملة بيتكوين دون مستوى 70 ألف دولار، بعدما فشلت مجددا في الحفاظ على مكاسبها الأخيرة عقب تعافٍ سابق من مستويات قاربت 60 ألف دولار.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن بيتكوين خسرت نحو 2.2% من قيمتها لتسجل 69,392.7 دولار.

وشهدت العملة تداولات متقلبة خلال الجلسات الأخيرة ضمن نطاق يتراوح بين 68 و72 ألف دولار، وذلك بعد أسبوع مضطرب هبطت خلاله إلى ما يقرب من 60 ألف دولار، وهي مستويات لم تسجل منذ أكتوبر 2024.

وامتدت الخسائر إلى معظم العملات الرقمية البديلة، حيث تراجعت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2% لتسجل 2,052.92 دولار، فيما انخفضت عملة ريبل XRP بنسبة 1% إلى 1.43 دولار.

كما تراجعت عملة سولانا بنسبة 1.6%، في حين انخفضت كل من كاردانو وبوليجون بنسبة 2.5% لكل منهما.

يأتي هذا التراجع في ظل عمليات بيع مدفوعة بتصفية المراكز ذات الرافعة المالية، مع زيادة حذر المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

ويتركز اهتمام الأسواق حالياً على البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، والتي من شأنها التأثير على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يناير غدا، الأربعاء، يعقبها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تؤثر القراءتان بشكل مباشر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأهمية التضخم وقوة سوق العمل في رسم السياسة النقدية.

وتواصل الأسواق تقييم تداعيات التغيير المحتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عقب ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش لتولي رئاسة البنك المركزي، وسط توقعات بأن يتبنى توجها أكثر تشددا، ما قد يضغط على السيولة ويؤثر سلبا في الأصول المضاربية، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

تراجعت أسعار العملات الرقمية ضغوط بيعية متزايدة تراجع عملة بيتكوين الحفاظ على مكاسبها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد