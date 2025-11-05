لحظة تاريخية للعراق.. بدء التشغيل الرسمي لمطار الموصل الدولي غدًا

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العراق، إن وزارة النقل العراقية أعلنت عن بدء التشغيل الرسمي لمطار الموصل الدولي أمام الرحلات الداخلية، غد الخميس، تمهيدًا لإطلاق الرحلات الدولية في وقت قريب، مؤكدة أنها خطوة تُعد نقلة نوعية لمحافظة نينوى.

وأضافت التميمي خلال رسالة على الهواء، أن إدارة المطارات أكدت أن المطار بات جاهزًا بالكامل من الناحية الفنية واللوجستية، بعد تزويده بأجهزة ملاحية ومنظومات مطابقة لأعلى المواصفات العالمية، وبإشراف مباشر من وزير النقل وبالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وتابعت أن هذا الإنجاز يُعد خطوة طال انتظارها من أهالي الموصل الذين عانوا لسنوات طويلة من العزلة والدمار، مضيفة أن تشغيل المطار يعيد الثقة بين المواطن والدولة ويعزز جهود إعادة إعمار المدينة وبنيتها التحتية من جسور وطرق ومشاريع تنموية، كما يمثل نافذة جديدة لربط نينوى بالمحافظات العراقية الأخرى والعالم الخارجي.