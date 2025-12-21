قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم الأحد 21-12-2025 في الأسواق ومفاجأة بعيار 21.. فيديو

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، خلال فقرته الاقتصادية، أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق المحلية، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها المعلنة لمختلف الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم وفقاً للبرنامج:

شهدت أسعار الذهب تسجيل القيم التالية:

عيار 18: 5780 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5954 جنيهًا للجرام

عيار 24: 6605 جنيهات للجرام

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 21-12-2025 أمام الجنيه |فيديو
 

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، خلال فقرته الاقتصادية، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 21 ديسمبر أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة.

youtube

أسعار صرف العملات اليوم:

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 47.63 جنيه

البيع: 47.53 جنيه

تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
 أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أن وزير التموين ومحافظ الجيزة قاما بافتتاح سوق "اليوم الواحد" في منطقة حدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن هذا السوق هو رقم 20 في محافظة الجيزة، وأن هناك خططًا لتغطية كامل المحافظة، مع افتتاحات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر "القناة الأولى المصرية"، إن سوق "اليوم الواحد" يعمل به 22 شركة من شركات قطاع الأعمال، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، مؤكّدًا عرض كافة السلع الأساسية من خضروات ودواجن ولحوم وفواكه.

شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر، وذلك نقلًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

youtube

طقس اليوم الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس شديد البرودة صباحًا، ومعتدل الحرارة نهارًا، بينما يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق، خاصة المدن الجديدة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
 

أكد  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أهمية مواصلة الجهود الدولية لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مشددًا على دور البعثة المحوري في تعزيز الأمن ومواجهة التحديات الراهنة.

رفض السياسات المزعزعة للاستقرار

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل للسياسات الهدامة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن المنطقة.

دعم الجهود الإقليمية والدولية

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة القرن الأفريقي، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليميين.

إلهام أبو الفتوح مع اقتراب 2026 : يارب.. عام أكثر سعادة
 

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد مقالًا مؤثرًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتوح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تزامنًا مع قرب حلول عام 2026، حمل في طياته رسائل إنسانية وروحانية عميقة، ودعوات صادقة بالأمل والسلام والاستقرار.

«واستهلّت إلهام أبو الفتوح مقالها بتهنئة المصريين بحلول العام الجديد، داعيةً الله أن يكون عامًا سعيدًا، مليئًا بالفرح والرحمة والخير، وأن تحمل بدايته الأمل والمودة، وأن يكون القادم أفضل للجميع.»

المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح طريقة تحديد الشهور الهجرية بدقة علمية |فيديو
أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن جميع الشهور الهجرية الاثني عشر تُرصد بانتظام، بالتعاون بين دار الإفتاء المصرية والمعهد وهيئة المساحة ووزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر لضمان الدقة في تحديد بدايات الأشهر.

دليل فلكي سنوي

وأشار د. غريب، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إلى أن المعهد يُصدر سنويًا دليلًا فلكيًا شاملاً يوضح ظروف رؤية الهلال، ومواعيد غروب الشمس والقمر، وفترة بقاء الهلال في 16 مدينة مصرية و38 دولة وعاصمة عربية وإسلامية وأجنبية، مؤكداً أن هذه الحسابات الدقيقة تُجرى منذ أكثر من 30 عامًا.

خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
 

كشف أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد عرفًا اجتماعيًا تم تنظيمه بقواعد قانونية لحفظ حقوق الزوجين وتنظيم العلاقة بينهما، مؤكدًا أن الجدل حول «الكتابة أم لا» لا يمكن حسمه برأي واحد، حيث أن كل أسرة تحدد موقفها بحسب ظروفها.

لا مانع من كتابة القائمة رغم امتلاك الزوج للأثاث

وأوضح علام، خلال لقائه مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن بعض العائلات تُصر على كتابة القائمة، بينما ترى أخرى أن الضمان يمكن أن يكون بطرق مختلفة، مؤكدًا أن كتابة القائمة مقبولة حتى إذا كان الزوج قد اشترى كل الأثاث بالفعل.

محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "محافظة القدس" أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

الدفاع المدني بغزة: 18 شهيدًا نتيجة انهيار 22 منزلًا خلال ديسمبر

أفادت مصادر الدفاع المدني في غزة بسقوط 18 شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا منذ مطلع الشهر الجاري، وسط تحذيرات من استمرار خطورة بعض المباني غير الصالحة للسكن.

الدفاع المدني يدعو للإخلاء واتباع تعليمات السلامة

وناشد الدفاع المدني سكان المباني غير الصالحة للسكن بضرورة إخلائها فورًا والالتزام بتعليمات فرق السلامة، حفاظًا على الأرواح ومنع وقوع المزيد من الحوادث.

حماس: استمرار انهيار المباني يعكس تفاقم المخاطر الإنسانية في غزة
 

أكدت حركة حماس أن استمرار انهيار المباني في غزة يعكس تفاقم المخاطر على السكان المدنيين، خاصة في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على القطاع، مما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويهدد حياة المواطنين.

دعوة لإطلاق عملية إعمار حقيقية

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لبدء عملية إعمار شاملة وحقيقية لقطاع غزة، لضمان توفير المأوى والاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.

مضاعفة مساحة العمران لـ 14%.. كيف ساهمت المدن الجديدة في توفير حياة كريمة للأجيال؟
 

في إطار رؤية "مصر الجديدة" لتعزيز العمران والتنمية المستدامة، تعكف مصر على استراتيجية طموحة لمضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%، بهدف إنشاء مدن جديدة توفر حياة كريمة للأجيال القادمة.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر أن التوسع في المشروعات القومية والإنشاءات العمرانية يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة إلى نحو 6.2%، موفرًا ملايين فرص العمل للشباب، ومضيفًا أن هذه المشروعات تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
 

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية،  توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى شتاء 2025-2026 مع معدلات أمطار ودرجات حرارة حول إلى أعلى من المعدلات، خاصة في المحافظات الشمالية، مع توقع انخفاضات في درجات الحرارة وموجات صقيع، واستقرار نسبي في الأسبوع الأول من فصل الشتاء مع طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا. 

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه خلال هذا العام في شتاء 2025 ل 2026 معدل الامطار وكمان قيم درجات الحرارة في اغلبها ستكون حول اعلى من المعدلات، خاصه في معدل الامطار. 

معدل الامطار اعلى من الطبيعي

وأوضحت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية " أن هذا الشتاء يشهد معدل الأمطار أعلى من الطبيعي، خاصة في المحافظات الشمالية، معلقة:" هنلاقي معدلات أمطار أعلى من اللي احنا متعودين عليه كل سنة في فصل الشتاء".

وأكدت أن هذا  الشتاء الامطار ستكون ذروتها شهر واحد وشهر اثنين، وبالتالى تحدث انخفاضات في قيم درجات الحراره، كما سنمر بموجات صقيع وموجات بروده شديده في فصل الشتاء في بعض الأيام، ولكن ليس  كل فصل الشتاء بيبقى انخفاض في الحرارة، أيام بتكون حول المعدل اعلى من المعدل وايام بتكون اقل من المعدلات. 

