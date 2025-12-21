شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى شتاء 2025-2026 مع معدلات أمطار ودرجات حرارة حول إلى أعلى من المعدلات، خاصة في المحافظات الشمالية، مع توقع انخفاضات في درجات الحرارة وموجات صقيع، واستقرار نسبي في الأسبوع الأول من فصل الشتاء مع طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه خلال هذا العام في شتاء 2025 ل 2026 معدل الامطار وكمان قيم درجات الحرارة في اغلبها ستكون حول اعلى من المعدلات، خاصه في معدل الامطار.

معدل الامطار اعلى من الطبيعي

وأوضحت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية " أن هذا الشتاء يشهد معدل الأمطار أعلى من الطبيعي، خاصة في المحافظات الشمالية، معلقة:" هنلاقي معدلات أمطار أعلى من اللي احنا متعودين عليه كل سنة في فصل الشتاء".

وأكدت أن هذا الشتاء الامطار ستكون ذروتها شهر واحد وشهر اثنين، وبالتالى تحدث انخفاضات في قيم درجات الحراره، كما سنمر بموجات صقيع وموجات بروده شديده في فصل الشتاء في بعض الأيام، ولكن ليس كل فصل الشتاء بيبقى انخفاض في الحرارة، أيام بتكون حول المعدل اعلى من المعدل وايام بتكون اقل من المعدلات.

وتابعت قائلة:" أكيد إن احنا لسه هنشوف انخفاضات في قيم درجات الحرارة أكثر من اللي احنا شفناها الأيام الماضية، الناس كلها بتسأل إزاي الشتاء بدا معانا والأيام اللي احنا اللي فاتت دي كان فيها ايه؟ لا ده كان الطبيعي، ده المعدلات الطبيعية لشهر 12، واحنا متعودين ان شهر 12 بيكون في انخفاضات في الحرارة".

ولفتت إلي أن المرتفع السيبيري من أبرز التوزيعات الضغطية اللي ستؤثر علينا في فصل الشتاء ويأتى معها هواء شديد البرودة قادم من شرق أوروبا يحدث معها موجات انخفاض في الحرارة، لكن الأسبوع الأول في فصل الشتاء هو أسبوع مستقر بشكل كبير منا يعني أن هذا الأسبوع الأحوال الجوية مستقرة، قيم درجات الحرارة في اغلبها حول المعدلات الطبيعية للوقت من السنه، عظمى في القاهرة الكبرى فتره النهار ما بين 21 ل 22 درجة مئوية، وفي اغلب المحافظات الجو مستقر.

بداية فصل الشتاء رسميا.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اليوم 21 ديسمبر هي البداية الرسمية لفصل الشتاء، وسيستمر معنا حتى فترة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في فترة النهار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى المصرية"، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرة متوقع أن تسجل 22 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس معتدل، ولكن خلال فترات الليل والصباح الباكر، هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وستصل من 10 إلى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق ومحافظات شمال الصعيد ستصل من 5 إلى 6 درجات مئوية، مؤكدة أن سيكون هناك نشاط نسبي للرياح مما يجعلنا نشعر ببعض البرودة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية هذا الأسبوع، مؤكدة أن الشبورة المائية متواجدة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 11 – العظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 8 – العظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 8 – العظمى 22

الوجه البحري والدلتا:

بنها: 10 / 22

المنصورة: 10 / 22

طنطا: 10 / 20

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 11 / 22

مطروح: 11 / 20

دمياط: 13 / 22

مدن القناة وسيناء:

الإسماعيلية: 11 / 24

السويس: 11 / 22

العريش: 9 / 22

سانت كاترين: 1 / 16

شمال الصعيد:

الفيوم: 8 / 22

المنيا: 6 / 23

جنوب الصعيد:

سوهاج: 8 / 24

الأقصر: 10 / 25

أسوان: 11 / 25