قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية،  توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى شتاء 2025-2026 مع معدلات أمطار ودرجات حرارة حول إلى أعلى من المعدلات، خاصة في المحافظات الشمالية، مع توقع انخفاضات في درجات الحرارة وموجات صقيع، واستقرار نسبي في الأسبوع الأول من فصل الشتاء مع طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا. 

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه خلال هذا العام في شتاء 2025 ل 2026 معدل الامطار وكمان قيم درجات الحرارة في اغلبها ستكون حول اعلى من المعدلات، خاصه في معدل الامطار. 

معدل الامطار اعلى من الطبيعي

وأوضحت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية " أن هذا الشتاء يشهد معدل الأمطار أعلى من الطبيعي، خاصة في المحافظات الشمالية، معلقة:" هنلاقي معدلات أمطار أعلى من اللي احنا متعودين عليه كل سنة في فصل الشتاء".

وأكدت أن هذا  الشتاء الامطار ستكون ذروتها شهر واحد وشهر اثنين، وبالتالى تحدث انخفاضات في قيم درجات الحراره، كما سنمر بموجات صقيع وموجات بروده شديده في فصل الشتاء في بعض الأيام، ولكن ليس  كل فصل الشتاء بيبقى انخفاض في الحرارة، أيام بتكون حول المعدل اعلى من المعدل وايام بتكون اقل من المعدلات. 

وتابعت قائلة:" أكيد إن احنا لسه هنشوف انخفاضات في قيم درجات الحرارة أكثر من اللي احنا شفناها الأيام الماضية، الناس كلها بتسأل إزاي الشتاء بدا معانا والأيام اللي احنا اللي فاتت دي كان فيها ايه؟ لا ده كان الطبيعي، ده المعدلات الطبيعية لشهر 12، واحنا متعودين ان شهر 12 بيكون في انخفاضات في الحرارة". 

ولفتت إلي أن  المرتفع السيبيري  من أبرز التوزيعات الضغطية اللي ستؤثر علينا في فصل الشتاء ويأتى معها هواء شديد البرودة قادم من شرق أوروبا يحدث معها موجات انخفاض في الحرارة، لكن الأسبوع الأول في فصل الشتاء هو أسبوع مستقر بشكل كبير منا يعني أن هذا  الأسبوع  الأحوال الجوية مستقرة، قيم درجات الحرارة في اغلبها حول المعدلات الطبيعية للوقت  من السنه، عظمى في القاهرة الكبرى فتره النهار ما بين 21 ل 22 درجة مئوية، وفي  اغلب المحافظات الجو مستقر.

بداية فصل الشتاء رسميا.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اليوم 21 ديسمبر هي البداية الرسمية لفصل الشتاء، وسيستمر معنا حتى فترة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في فترة النهار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى المصرية"، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرة متوقع أن تسجل 22 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس معتدل، ولكن خلال فترات الليل والصباح الباكر، هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وستصل من 10 إلى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق ومحافظات شمال الصعيد ستصل من 5 إلى 6 درجات مئوية، مؤكدة أن سيكون هناك نشاط نسبي للرياح مما يجعلنا نشعر ببعض البرودة. 

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية هذا الأسبوع، مؤكدة أن الشبورة المائية متواجدة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 11 – العظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 8 – العظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 8 – العظمى 22

الوجه البحري والدلتا:

بنها: 10 / 22

المنصورة: 10 / 22

طنطا: 10 / 20

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 11 / 22

مطروح: 11 / 20

دمياط: 13 / 22

مدن القناة وسيناء:

الإسماعيلية: 11 / 24

السويس: 11 / 22

العريش: 9 / 22

سانت كاترين: 1 / 16

شمال الصعيد:

الفيوم: 8 / 22

المنيا: 6 / 23

جنوب الصعيد:

سوهاج: 8 / 24

الأقصر: 10 / 25

أسوان: 11 / 25

منار غانم أمطار درجات حرارة القاهره الكبرى المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

تفاعل سريع ومباشر من محافظ أسوان مع مطالب وشكاوى المواطنين

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: تقديم كافة التيسيرات للمواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتوفيق أوضاعهم

جانب من الفعاليات

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يشهد فعاليات ورش المدرب المجتمعي.. صور

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد