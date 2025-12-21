شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر، وذلك نقلًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس اليوم الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس شديد البرودة صباحًا، ومعتدل الحرارة نهارًا، بينما يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق، خاصة المدن الجديدة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الشبورة والظواهر الجوية

تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 3 إلى 9 صباحًا.

تؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص رذاذ خفيف غير مؤثر.

فرص سقوط الأمطار والرياح

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

نشاط رياح على فترات متقطعة ببعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 11 – العظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 8 – العظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 8 – العظمى 22

الوجه البحري والدلتا:

بنها: 10 / 22

المنصورة: 10 / 22

طنطا: 10 / 20

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 11 / 22

مطروح: 11 / 20

دمياط: 13 / 22

مدن القناة وسيناء:

الإسماعيلية: 11 / 24

السويس: 11 / 22

العريش: 9 / 22

سانت كاترين: 1 / 16

شمال الصعيد:

الفيوم: 8 / 22

المنيا: 6 / 23

جنوب الصعيد:

سوهاج: 8 / 24

الأقصر: 10 / 25

أسوان: 11 / 25

ويواصل برنامج «صباح البلد» تقديم متابعة يومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة، في إطار حرصه على إطلاع المواطنين على أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.