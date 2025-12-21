حماس: استمرار انهيار المباني يعكس تفاقم المخاطر الإنسانية في غزة

أكدت حركة حماس أن استمرار انهيار المباني في غزة يعكس تفاقم المخاطر على السكان المدنيين، خاصة في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على القطاع، مما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويهدد حياة المواطنين.

دعوة لإطلاق عملية إعمار حقيقية

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لبدء عملية إعمار شاملة وحقيقية لقطاع غزة، لضمان توفير المأوى والاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.

تصعيد الانتهاكات يزيد الوضع خطورة

حذرت حماس من أن تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدين أن الوضع أصبح أكثر خطورة ويستلزم تدخلًا عاجلًا لتخفيف المعاناة وحماية المدنيين.