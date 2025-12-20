قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس المخابرات التركية يلتقي وفد حماس في إسطنبول

القسم الخارجي

بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، اليوم السبت، مع رئيس فريق التفاوض في حركة حماس خليل الحية، سبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار القائم، وفق ما أفادت به وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية تركية.

وأوضحت المصادر أن اللقاء، الذي عقد في إسطنبول، تناول الخطوات العملية اللازمة لضمان استمرارية وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات محتملة، إلى جانب مناقشة القضايا العالقة التي تعيق الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة.

وأكد وفد حماس، التزام الحركة ببنود وقف إطلاق النار، مقدماً إحاطة حول ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، فيما شدد الجانب التركي على دور أنقرة كدولة ضامنة لتنفيذ الاتفاق.

كما ركز الاجتماع على الجهود التي تبذلها تركيا لمنع التصعيد، وتقييم الإجراءات الممكنة للحد من الخروقات، إضافة إلى بحث سبل تهيئة الظروف السياسية والأمنية للمرحلة الثانية من الخطة.

وتناول الجانبان أيضاً ملف المساعدات الإنسانية، حيث جرى استعراض الدعم الذي تقدمه تركيا لقطاع غزة، والجهود المشتركة مع دول المنطقة والمنظمات الدولية لتكثيف إدخال المساعدات، ولا سيما الخيام والاحتياجات الأساسية.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على الهدف المشترك المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويأتي هذا اللقاء عقب اجتماع رفيع المستوى استضافته مدينة ميامي الأمريكية، وضم مسؤولين من الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر، لبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتقييم مسار المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

