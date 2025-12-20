تركيا تتهم إسرائيل واليونان بالضغط على واشنطن لوقف صفقة إف-35

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن إسرائيل واليونان تمارسان ضغوطا على الولايات المتحدة لمنع تزويد أنقرة بمقاتلات “إف-35” الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الطائرات تمثل أولوية لتركيا رغم عدم وجود إشكاليات بشأن توريد “إف-16”.

ونقلت صحيفة “ستار” التركية عن غولر قوله إن بلاده تتابع عن كثب محاولات عرقلة الصفقة، مشيرًا إلى أن أنقرة تعمل في الوقت نفسه على معالجة تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون “كاتسا” على خلفية شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وأوضح الوزير أن فرق عمل تركية مختصة تواصل جهودها لرفع العقوبات والتوصل إلى تسوية مع واشنطن، معربًا عن ثقته بقدرة البلدين على إيجاد حلول مشتركة للملفات العالقة.

وفي ما يتعلق بالتقارب بين اليونان وإسرائيل وجمهورية قبرص، أكد غولر أن توقيعهم اتفاقيات عسكرية لا يشكل تهديدًا لتركيا، لافتًا إلى أن أنقرة بدورها تعقد اتفاقيات دفاعية مع دول عدة دون استهداف أي طرف. لكنه أشار في المقابل إلى تقارير تتحدث عن نشر أنظمة دفاع جوي إسرائيلية في جزر يونانية ذات وضع غير عسكري، معتبرًا أن تسليح هذه الجزر يخالف القوانين الدولية.

كما تطرق وزير الدفاع التركي إلى التحديات التي تواجهها اليونان في ملف التجنيد، موضحًا أن أثينا تبحث، ضمن خطتها حتى عام 2030، تجنيد النساء في الجيش بسبب ضعف الإقبال على الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا الجدل في سياق استمرار الخلاف بين أنقرة وواشنطن منذ توقيع تركيا اتفاق شراء منظومة “إس-400” الروسية عام 2017، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية واستبعاد تركيا من برنامج “إف-35”، في حين تؤكد أنقرة تمسكها بحقها في تنويع مصادر تسليحها الدفاعي.