مضاعفة مساحة العمران لـ 14%.. كيف ساهمت المدن الجديدة في توفير حياة كريمة للأجيال؟

في إطار رؤية "مصر الجديدة" لتعزيز العمران والتنمية المستدامة، تعكف مصر على استراتيجية طموحة لمضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%، بهدف إنشاء مدن جديدة توفر حياة كريمة للأجيال القادمة.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر أن التوسع في المشروعات القومية والإنشاءات العمرانية يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة إلى نحو 6.2%، موفرًا ملايين فرص العمل للشباب، ومضيفًا أن هذه المشروعات تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

التنمية البشرية الشاملة

وأكد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف لا يقتصر على البناء العمراني فقط، بل يشمل التنمية البشرية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات منظمة توفر حياة كريمة للمواطنين، مع مراعاة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.

وأشار إلى أن التوسع العمراني يأتي ضمن رؤية استباقية لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة، مشددًا على أهمية بناء مدن جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، بهدف استيعاب ملايين المواطنين مستقبلاً وتوفير بدائل سكنية وخدمية متطورة بعيدًا عن التكدس في المدن التقليدية.

توزيع السكان والثروة البشرية

وأكد المتحدث الرسمي أن المدن الجديدة صُممت وفق تخطيط عصري يضمن السلامة ويوفر جميع الخدمات الأساسية والمرافق الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سترفع جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتساعد على توزيع السكان والثروة البشرية بشكل متوازن على كافة ربوع الجمهورية، بما يعزز التنمية المستدامة ويقلل الضغط على المدن الكبرى.