حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد

قررت جهات التحقيق المختصة حبس الـ عاملة المتهمة بسرقة فيلا أحد الدبلوماسيين.

الداخلية تضبط المتهمة

حيث اعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تقدم أحد الدبلوماسيين ببلاغ لتعرض مسكنه لواقعة سرقة بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من (الممثل القانونى للدبلوماسى المذكور) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل الفيلا محل سكنه وإتهم إحدى العاملات بها .

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالقاهرة وبحوزتها (2 شاشة تلفاز – هاتف محمول - مبلغ مالى) من متحصلات السرقة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.