إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة

كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول إقامة 69 مستوطنة خلال السنوات الثلاث الماضية تعكس واقعا متسارعا للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لا سيما منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المستوطنات باتت تنتشر في مختلف مناطق الضفة، مشيرة إلى أن قسماً كبيراً منها يُصنّف كبؤر استيطانية غير شرعية، أُنشئت بعد السابع من أكتوبر، ومعظمها مستوطنات رعوية لم تُسجَّل رسمياً حتى الآن.

وأوضحت السلامين أن قوات الاحتلال عمدت خلال الفترة الماضية إلى تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني، لافتة إلى أن عشرات الدونمات جُرفت، اليوم فقط، في محيط بلدة ياسوف شمالاً شرق سلفيت، مشيرة إلى انتشار بؤر استيطانية رعوية في الأغوار الشمالية، تعتمد في بدايتها على كرافانات وبيوت متنقلة، قبل أن تتدخل الحكومة الإسرائيلية لاحقاً لتوفير البنية التحتية من كهرباء ومياه وخدمات لوجستية، تمهيداً لتثبيتها وتوسيعها.