فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلنت رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي غدًا الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

جاء هذا بناءً على الخطاب الوارد من شركة الكهرباء وتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأشارت رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ إلى أنه من المقرر قطع الخدمة الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

وذكرت أن المناطق والمنشآت المتأثرة بالفصل سيشمل انقطاع التيار الكهربائي المناطق والمنشآت الحيوية التالية: محطة مجاري (1)، مستشفى الهلال، فرن الهلال الأحمر، والكنيسة، مدرسة الشهيد رياض الثانوية، ومدرسة الشهيد حمدي الإعدادية، منطقة اللوكس، منطقة الحضانة، والمنطقة السكنية المجاورة لمدرسة الشهيد حمدي.

وأهابت رئاسة المركز والمدينة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية الواقعة في النطاق المذكور، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.