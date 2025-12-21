قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تعرض طالب لاعتداء على يد زملائه بمدرسة بأكتوبر؟ .. مصدر مسئول يكشف الحقيقة
هنو بعد جولة مع محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتطوير قصر ثقافة عين حلوان
أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بمركز الرياض.. وهذه أبرز التوجيهات | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصف بطريق كوبري الزاوية–الفيروز بطول 700 متر وعرض 5 أمتار، بدءًا من قرية أم سن حتى قرية الحاج يوسف بمركز الرياض.

جاء ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

أكد محافظ كفرالشيخ أن قطاع الطرق يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة بالمحافظة، لما له من دور محوري في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة في تنفيذ أعمال الرصف، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استخدام خامات عالية الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن مشروعات الرصف بالمحافظة تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة، مع إعداد تقارير فنية دقيقة توضح نسب التنفيذ، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث تاريخ البدء والانتهاء ومعدلات الإنجاز.

وتواصل محافظة كفرالشيخ تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ويعكس حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة المرافق العامة بمختلف المراكز والمدن وعلى مستوى القطاعات كافة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد