محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بمركز الرياض.. وهذه أبرز التوجيهات | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصف بطريق كوبري الزاوية–الفيروز بطول 700 متر وعرض 5 أمتار، بدءًا من قرية أم سن حتى قرية الحاج يوسف بمركز الرياض.

جاء ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

أكد محافظ كفرالشيخ أن قطاع الطرق يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة بالمحافظة، لما له من دور محوري في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة في تنفيذ أعمال الرصف، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استخدام خامات عالية الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن مشروعات الرصف بالمحافظة تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة، مع إعداد تقارير فنية دقيقة توضح نسب التنفيذ، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث تاريخ البدء والانتهاء ومعدلات الإنجاز.

وتواصل محافظة كفرالشيخ تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ويعكس حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة المرافق العامة بمختلف المراكز والمدن وعلى مستوى القطاعات كافة.