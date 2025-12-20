محافظ كفر الشيخ يتابع رصف طريق أبو العز بدسوق| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في تنفيذ أعمال الفرمة وتجهيز طبقة التربة الطبيعية قبل وضع طبقة الأساس بطريق أبو العز (السلخانة)، بطول 1000متر وعرض 20 مترًا، تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، لاسيما في قطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع بصفة دورية، من خلال تقارير فنية أسبوعية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 وفق الجداول الزمنية المحددة.

كلف محافظ كفرالشيخ بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ، مؤكدًا استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة بالتوازي مع مختلف القطاعات الخدمية الأخرى.