قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
أخي عوضني عن فراقه.. جيهان قمري تدخل بحالة بكاء على الهواء بسبب والدها
زيلينسكي: نعمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا بشأن تقسيم الأراضي
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025
إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع رصف طريق أبو العز بدسوق| صور

رصف الطريق
رصف الطريق
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في تنفيذ أعمال الفرمة وتجهيز طبقة التربة الطبيعية قبل وضع طبقة الأساس بطريق أبو العز (السلخانة)، بطول 1000متر وعرض 20 مترًا، تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، لاسيما في قطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع بصفة دورية، من خلال تقارير فنية أسبوعية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 وفق الجداول الزمنية المحددة.

كلف محافظ كفرالشيخ بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ، مؤكدًا استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة بالتوازي مع مختلف القطاعات الخدمية الأخرى.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | الخارجية: مصر تؤكد ضرورة البدء العاجل فى إعادة إعمار قطاع غزة.. حالة الجو اليوم وتحذيرات للمواطنين

القمة الروسية

منتدى الشراكة الروسية الأفريقية.. خطة العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي على رأس الأولويات

الاقتصاد

روسيا تعزز حضورها الاقتصادي في أفريقيا وسط تحولات المشهد الدولي

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد