محافظ كفر الشيخ يتابع تركيب كشافات الإنارة الجديدة بطريق أريمون.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال تركيب كشافات الإنارة على 40 عمود كهرباء جديدًا بطريق كفرالشيخ–إريمون، بدءًا من عزبة فهمي وحتى عزبة المعلم إبراهيم.

جاء ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025–2026، في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق الأساسية بالقرى.

وأشار إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية أولًا بأول، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، وتحسين مستوى الأمان والسلامة على الطرق.