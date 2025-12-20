إنشاء بالوعات جديدة لصرف مياه الأمطار بحي شرق كفر الشيخ.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ أعمال إنشاء بالوعات صرف لمياه الأمطار بعدد من شوارع ومناطق حي شرق كفر الشيخ، وذلك في إطار الاستعداد لموسم سقوط الأمطار ورفع كفاءة منظومة تصريف المياه.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وجاءت الأعمال تحت إشراف ومتابعة خضراوي محمد خضر رئيس حي شرق كفر الشيخ، وبالتنسيق مع حسام عطية مسؤول المشروعات.

وشملت إنشاء وتجهيز البالوعات وربطها بخطوط الصرف، وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن سرعة سحب مياه الأمطار ومنع تراكمها بالشوارع.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق حي شرق كفر الشيخ، مع المتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.