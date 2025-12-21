محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية الجديدة بطريق دسوق | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشروع الربط بين «طريق دسوق المزدوج الجديد-والطريق القديم» وتغطية 550 مترًا على مصرف سالم لربط محاور التنمية، وإنشاء طريق يضم الحركة فى الاتجاهين.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري- منطقة كفرالشيخ والبحيرة، والمهندس مجدي عبدالله وكيل وزارة الري، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة تنفيذ الأعمال تلبية لاحتياجات المواطنين، ولمواجهة التكدس المروري بمنطقة مصرف سالم، تقاطع طريق دسوق المزدوج الجديد بالطريق القديم، والربط بين تلك الطرق مع طريق كفرالشيخ- قلين، وطريق كفرالشيخ، سيدى سالم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم الإنتهاء إلى عمل حائط ساند رأسي من الدبش للبر الأيمن لمصرف سالم، وذلك لتعديل وضع المصرف الحالي، بحيث يتم إستغلال عرض نزع الملكية بالكامل، مع عمل اتجاهين للحركة المرورية، بواقع 6 حارات في الاتجاهين بطول 550 مترًا، لتحقيق السيولة المرورية، وكذا إنشاء 3 كباري سطحية على مصرف سالم، ومصرف تحويلة نمرة 8.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن ربط «طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفرالشيخ - دسوق الفردى»، من أهم محاور التنمية بالمحافظة، ويعد مشروعًا حيويًا هامًا، يساعد في تحسين حركة المرور، من خلال ربط عددًا من المراكز مع المحافظات المجاورة بشكل مباشر، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين مستوى السلامة المرورية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وربط المراكز والقرى والمحافظات، بما يعزز التنمية المستدامة ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.