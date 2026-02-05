قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استمرار أعمال التشجير بمدينة رأس غارب ضمن المبادرة الرئاسية «مليون شجرة»

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل مدينة رأس غارب تنفيذ أعمال التشجير بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية ضمن المبادرة الرئاسية «مليون شجرة»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وجهود الدولة الرامية إلى تعزيز الرقعة الخضراء وتحسين جودة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشمل المشروع زراعة أنواع متنوعة من الأشجار في الشوارع والأماكن العامة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، إلى جانب تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتُنفذ أعمال التشجير وفق خطة منظمة تراعي طبيعة مدينة رأس غارب والظروف المناخية الخاصة بها، مع اختيار أنواع من الأشجار التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والملوحة، وتوفر الظل اللازم لسكان المدينة وزائريها.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لدعم المشروعات البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بما يحقق تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر العام للمدن.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي عمرو حنفي

