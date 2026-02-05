التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية: امتحانات محو أمية لمستحقي الدعم النقدي

وجه اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتقديم الخدمات المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

في هذا السياق، تم عقد ندوة بقاعة الإغاثة بالتنسيق مع فرع تعليم الكبار وفريق محو الأمية بمديرية التضامن الاجتماعي.

وشهدت الفعاليات إجراء امتحانات فورية لمستحقي الدعم النقدي تمهيدًا لاستخراج شهادة محو الأمية، إلى جانب توجيه عدد من المستفيدين للالتحاق بفصول محو الأمية الأقرب إلى محل إقامتهم، فضلًا عن تلقي التظلمات وتمرير بيانات مستحقي الدعم النقدي، وذلك تحت إشراف منى خليفة مدير إدارة الحماية الاجتماعية.

وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع مساعدات عينية على عدد من الأسر المستحقة.

إلى جانب تنظيم ندوات دينية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، استهدفت الشباب من مكلفي الخدمة العامة، وذلك بقاعة المديرية ودور الرعاية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، في إطار رفع الوعي الديني والمجتمعي وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.