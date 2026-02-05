سامسونج Galaxy S26 Ultra يضيف ميزتين ثوريتين لشاشته.. تعرف عليهما

يبدو أن سامسونج قد حققت نجاحًا كبيرًا مع الميزة الجديدة التي تجذب المشترين في هاتف Galaxy S26 Ultra، حيث يبدو أن الكثير يتطلع إليها بشغف كبير.

سيتميز هاتف Galaxy S26 Ultra بزوايا أكثر استدارة، وسيعود بروز الكاميرا الخلفية ليُفسح المجال لفتحة العدسة الأوسع.



سلسلة جالاكسي إس 25

يعد هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra القادم ، والمتوقع إطلاقه في 11 مارس، لا يختلف فقط في الشكل فقد أضافت سامسونج ميزة جديدة يُرجح أن تُسوّق لها باعتبارها نقطة البيع الرئيسية للهاتف، ويبدو أنها قد أثارت الحماس بالفعل لأحدث هواتف جالاكسي الرائدة.

في استطلاع رأي أُجري قبل أيام حول أكثر ما يتطلع إليه المستخدمون في هاتف Galaxy S26 Ultra ، حازت شاشة الخصوصية الجديدة على أعلى نسبة تصويت بلغت 31%. وجاء في المركز الثاني، بنسبة 22% تقريبًا، معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، والذي يُرجّح أن يكون نسخة مُحسّنة قليلاً لهاتف سامسونج الرائد.

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

يتطلع ما يقارب 19% من المستخدمين إلى فتحة العدسة الأوسع للكاميرا الرئيسية في الهاتف. وفي هذا السياق، أعرب حوالي 11% من المصوتين عن حماسهم الشديد للتصميم الجديد للهاتف.

منتجات سامسونج الرائعة تلو الأخرى

يُشير سجل سامسونج الحافل مع هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z TriFold إلى أن الشركة قد بدأت بالفعل في إتقان ما يُميّز منتجاتها. وإذا استمرت الشركة على هذا النهج، فلن يكون هاتف Galaxy S26 Ultra آخر هواتفها الرائدة والمثيرة هذا العام.

على سبيل المثال، قد يتميز هاتف Galaxy Z Fold 8 بشاشة سامسونج الخالية من التجاعيد . وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الأولية إلى وجود ترقية حقيقية وملموسة للكاميرا قيد التطوير لهاتف Galaxy S27 Ultra، مما سيساعده على منافسة الهواتف الصينية المنافسة مثل Xiaomi 17 Ultra العام المقبل.

