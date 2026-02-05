قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج Galaxy S26 Ultra يضيف ميزتين ثوريتين لشاشته.. تعرف عليهما

سامسونج Galaxy S26 Ultra
سامسونج Galaxy S26 Ultra
لمياء الياسين

يبدو أن سامسونج قد حققت نجاحًا كبيرًا مع الميزة الجديدة التي تجذب المشترين في هاتف Galaxy S26 Ultra، حيث يبدو أن الكثير يتطلع إليها بشغف كبير.

سيتميز هاتف Galaxy S26 Ultra بزوايا أكثر استدارة، وسيعود بروز الكاميرا الخلفية ليُفسح المجال لفتحة العدسة الأوسع.


سلسلة جالاكسي إس 25 

يعد هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra القادم ، والمتوقع إطلاقه في 11 مارس، لا يختلف فقط في الشكل فقد أضافت سامسونج ميزة جديدة يُرجح أن تُسوّق لها باعتبارها نقطة البيع الرئيسية للهاتف، ويبدو أنها قد أثارت الحماس بالفعل لأحدث هواتف جالاكسي الرائدة.

في استطلاع رأي أُجري قبل أيام حول أكثر ما يتطلع إليه المستخدمون في هاتف Galaxy S26 Ultra ، حازت شاشة الخصوصية الجديدة على أعلى نسبة تصويت بلغت 31%. وجاء في المركز الثاني، بنسبة 22% تقريبًا، معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، والذي يُرجّح أن يكون نسخة مُحسّنة قليلاً لهاتف سامسونج الرائد.

 هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

 هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

يتطلع ما يقارب 19% من المستخدمين إلى فتحة العدسة الأوسع للكاميرا الرئيسية في الهاتف. وفي هذا السياق، أعرب حوالي 11% من المصوتين عن حماسهم الشديد للتصميم الجديد للهاتف. 

منتجات سامسونج الرائعة تلو الأخرى

يُشير سجل سامسونج الحافل مع هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z TriFold إلى أن الشركة قد بدأت بالفعل في إتقان ما يُميّز منتجاتها. وإذا استمرت الشركة على هذا النهج، فلن يكون هاتف Galaxy S26 Ultra آخر هواتفها الرائدة والمثيرة هذا العام.

على سبيل المثال، قد يتميز هاتف Galaxy Z Fold 8 بشاشة سامسونج الخالية من التجاعيد . وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الأولية إلى وجود ترقية حقيقية وملموسة للكاميرا قيد التطوير لهاتف Galaxy S27 Ultra، مما سيساعده على منافسة الهواتف الصينية المنافسة مثل Xiaomi 17 Ultra العام المقبل.
 

هاتف سامسونج هاتف سامسونج جالاكسي إس هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا معالج Snapdragon 8 Elite Galaxy Z TriFold هاتف Galaxy Z Fold 8 هاتف Galaxy S27 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر بسوهاج

سوهاج على خريطة الريادة العلمية.. افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لطب الأسنان بمشاركة دولية واسعة

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط

بعد 289 يومًا من الدفن.. جنايات أسيوط تحيل أوراق زوجة وشقيق زوجها للمفتي في جريمة قتل بسبب الميراث

منطقة مهملة إلى مركز اقتصادي.. محافظ أسيوط يستعرض تجربة "بازار كيان" أمام وفد الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو

محافظ أسيوط يستعرض تجربة "بازار كيان" أمام وفد الاتحاد الأوروبي واليونيدو

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد