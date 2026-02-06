هند عاكف لصدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد من فبرك صوري بالذكاء الاصطناعي

كشفت الفنانة هند عاكف، عن تعرضها لحملة تشويه بعد قيام أحد الأشخاص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفبركة صور تجمعها به، وظهرت خلالها وهي ترتدي فستان زفاف، مؤكدة أن هذه الصور مفبركة بالكامل ولا تمت للواقع بصلة.



وقالت هند عاكف لـ صدى البلد، إن الشخص قام بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة لها، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضده وضد مروجي هذه الشائعات.

وأضافت: "كفاية ظلم وتشويه.. اللي بيحصل ده افتراء واضح ولازم يقف".

كما نفت الفنانة ما تردد مؤخرًا بشأن هجومها على إحدى الدول العربية، مؤكدة أن كل الفيديوهات المتداولة مفبركة، وأنها تحب وتحترم جميع الدول العربية، ولا يمكن أن تصدر عنها أي إساءة لأي دولة.



وعن الشائعات التي انتشرت حول زواجها من الفنان الراحل إسماعيل الليثي، نفت هند عاكف هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، معربة عن استيائها الشديد من الزج باسم فنان راحل في شائعات غير حقيقية، قائلة: "فين حرمة الميت؟ حرام اللي بيحصل ده".

واختتمت هند عاكف حديثها بدعوة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري لمحاسبة كل من أساء إليها.



