قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد السفير أحمد سمير حلمي، سفير مصر في العراق، أن العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025 تسير بسلاسة منذ فتح لجان التصويت صباح اليوم في ثلاث مقار انتخابية ببغداد والبصرة وأربيل، مشيرًا إلى أن تخصيص أكثر من مقر هذا العام جاء تيسيرًا على المواطنين المصريين المقيمين في مختلف أنحاء العراق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة وهادئة دون أي معوقات، وسط تعاون كبير من السلطات العراقية لتأمين وتنظيم عملية التصويت، موضحا أن السفارة والقنصليتين المصريتين في العراق عملت على مدار الأيام الماضية لتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

وأشار إلى أن توسيع عدد المقرات وتخصيص يومين للتصويت أتاح فرصة أكبر لمشاركة أبناء الجالية، مؤكدا أن المصريين بالخارج بات لديهم خبرة كبيرة في المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2011، مشيدًا بروح التعاون والالتزام التي يظهرها الناخبون خلال العملية الانتخابية.

وأثنى السفير أحمد سمير حلمي على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، في متابعة العملية لحظة بلحظة عبر تقنيات الاتصال الحديثة، والتعامل السريع مع أي استفسارات أو احتياجات من البعثات الدبلوماسية بالخارج.

السفير أحمد سمير حلمي سفير مصر في العراق العملية الانتخابية مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

ارشيفية

تزايد إقبال الناخبين المصريين بموسكو على التصويت في انتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: 5 مقار متبقية لم تفتح أبوابها وفقًا لتوقيت الدول

جانب من الفعاليات

الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بشكل منتظم.. وإقبال كثيف بالرياض

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد