إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية

أكد السفير أحمد سمير حلمي، سفير مصر في العراق، أن العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025 تسير بسلاسة منذ فتح لجان التصويت صباح اليوم في ثلاث مقار انتخابية ببغداد والبصرة وأربيل، مشيرًا إلى أن تخصيص أكثر من مقر هذا العام جاء تيسيرًا على المواطنين المصريين المقيمين في مختلف أنحاء العراق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة وهادئة دون أي معوقات، وسط تعاون كبير من السلطات العراقية لتأمين وتنظيم عملية التصويت، موضحا أن السفارة والقنصليتين المصريتين في العراق عملت على مدار الأيام الماضية لتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

وأشار إلى أن توسيع عدد المقرات وتخصيص يومين للتصويت أتاح فرصة أكبر لمشاركة أبناء الجالية، مؤكدا أن المصريين بالخارج بات لديهم خبرة كبيرة في المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2011، مشيدًا بروح التعاون والالتزام التي يظهرها الناخبون خلال العملية الانتخابية.

وأثنى السفير أحمد سمير حلمي على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، في متابعة العملية لحظة بلحظة عبر تقنيات الاتصال الحديثة، والتعامل السريع مع أي استفسارات أو احتياجات من البعثات الدبلوماسية بالخارج.