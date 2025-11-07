أحمد بنداري: 5 مقار انتخابية لم تفتح أبوابها لفروق التوقيت بين الدول

أعلن المستشار أحمد بنداري، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن خمسة مقار انتخابية فقط من أصل 134 مقراً انتخابياً في 117 دولة لم تفتح أبوابها بعد، وذلك نظراً لاختلاف التوقيت بين الدول التي تُجرى بها عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

تسهيلات شاملة للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم

وأوضح بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة السفارات والقنصليات بالخارج، والذي نقلته قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لضمان انتظامها وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

الهيئة الوطنية تؤكد حرصها على المشاركة الواسعة

وأكد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على تسهيل عملية التصويت وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان مشاركة واسعة وفاعلة من أبناء الجاليات المصرية في الخارج، مشدداً على أن غرفة العمليات المركزية تواصل متابعة كل المستجدات بشكل مستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع.