رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

إذا كنت ممن يشككون في أمان السيارات ذاتية القيادة، فإن التطورات الأخيرة ستزيد من مخاوفك بالتأكيد، فقد أعلنت شركة "زوكس" (Zoox)، المملوكة لشركة أمازون، عن استدعاء شامل لأسطول سياراتها بعد تسجيل عشرات الحوادث الغريبة في وقت قياسي.

ويأتي هذا الاستدعاء في وقت حساس للغاية، حيث تحاول شركات التكنولوجيا إقناع الجمهور بأن "الروبوتاكسي" هو بديل آمن وموثوق للسائق البشري، إلا أن الواقع يبدو مختلفًا تمامًا حتى الآن.

62 حادثًا في ثلاثة أشهر تثير القلق

كشفت التقارير الرسمية أن شركة زوكس سجلت 62 حادثًا في غضون ما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر فقط.

وتمثلت المشكلة الأساسية في قيام نظام القيادة الذاتية بتجاوز خطوط الحارات المرورية بشكل غير ضروري ومفاجئ، ما يشكل خطرًا محتملاً على السيارات المحيطة.

ورغم أن الشركة أكدت عدم وقوع أي تصادمات فعلية نتيجة هذه الأخطاء، إلا أن تكرار الحادثة بهذا المعدل المرتفع دفعها لاتخاذ قرار الاستدعاء الفوري لتحديث الأنظمة البرمجية المسئولة عن توجيه المركبة.

تحديثات برمجية لمحاولة تدارك الموقف

أكدت زوكس أن جميع المركبات المتأثرة قد خضعت لتحديثات برمجية عبر الهواء (Over-the-Air) لمعالجة مشكلة الانحراف عن الحارة المرورية.

ووفقًا للشركة، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين سلوك القيادة وجعله أكثر دقة واتساقًا مع القواعد المرورية.

ومع ذلك، فإن الطبيعة المتكررة لهذه الأعطال تضع علامات استفهام كبرى حول مدى نضج تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة قبل إطلاقها بشكل واسع في الشوارع المزدحمة، حيث لا مجال للخطأ.

الجمهور لا يزال يخشى الركوب مع الروبوت

يأتي هذا الاستدعاء ليعزز نتائج دراسة حديثة أجرتها جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، والتي وجدت أن 13% فقط من الناس يثقون في ركوب سيارة ذاتية القيادة بالكامل.

وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين أعربوا عن "خوفهم" من هذه التكنولوجيا.

وبطبيعة الحال، فإن توالي أخبار الاستدعاءات والأعطال التقنية لن يساهم في تهدئة أعصاب الجمهور، بل سيؤصل فكرة أن هذه السيارات لا تزال مختبرًا متحركًا لا يمكن الوثوق به تمامًا في الوقت الحالي.

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها شركات مثل زوكس ووايمو، إلا أن الطريق نحو القبول الشعبي لا يزال طويلاً وشاقًا.

إن القدرة على معالجة الأخطاء البرمجية بسرعة هي أمر جيد، لكن وقوع أكثر من خمسين حادثة في فترة وجيزة يضر بسمعة القطاع ككل.

سيتعين على شركات الروبوتاكسي تقديم ما هو أكثر من مجرد تحديثات برمجية؛ سيتعين عليها إثبات أن هذه السيارات تمتلك "حسًا مروريًا" يضاهي أو يتفوق على البشر، وهو تحدٍ يبدو أنه لا يزال بعيد المنال.