مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة العمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن باعتباره خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.



وتعتبر مصر أن هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تمكن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية.



وتثمن مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة في استضافة وتيسير المباحثات وتقدر في هذا السياق الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف التي شاركت في هذه المفاوضات.

