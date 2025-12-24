قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم
السفير الفلسطيني: عودة 110 آلاف مواطن من مصر لغزة متوقفة بسبب القيود الإسرائيلية
أذربيجان تبدي تحفظات على المشاركة في قوة دولية مقترحة بقطاع غزة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
علي صالح

رحبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة العمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن باعتباره خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.


وتعتبر مصر أن هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تمكن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية.


وتثمن مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة في استضافة وتيسير المباحثات وتقدر في هذا السياق الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف التي شاركت في هذه المفاوضات.
 

