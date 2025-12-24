فى زيارة لدار الكتب برفقة وزير الآثار… عبدالعاطي يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها | صور

قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بزيارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، يوم الثلاثاء ٢٣ ديسمبر، بمشاركة الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث تفقدا غرف الاطلاع على الوثائق، ومركز الرقمنة، ومعامل الترميم، كما اطلعا على الإمكانات الفنية والتقنية المستخدمة في حفظ وترميم الوثائق والمستندات الرسمية.



وأشاد الوزير عبد العاطي بجهود الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في ترميم الوثائق والمستندات ذات القيمة، مثمناً الدور الحيوى الذى يضطلع به في حفظ تراث وتاريخ مصر القومي والذى يعد بمثابة الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية، مؤكداً أهمية هذا الدور في الحفاظ على الوثائق الرسمية للدولة المصرية.



وقام الوزير عبد العاطي خلال الجولة باستلام الوثائق والمستندات والخرائط الخاصة بوزارة الخارجية، والتي تم الانتهاء من ترميمها داخل معامل دار الكتب والوثائق القومية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين في مجالات الترميم والرقمنة، والتي شملت ١٣ خريطة و٢٢ وثيقة و٤٣ اتفاقية تم إبرامهم في عهد نظارة الخارجية ووزارة الخارجية في العهد الملكى، وذلك تمهيداً لتضمين تلك الوثائق فى متحف وزارة الخارجية المقرر افتتاحه بمقر الوزارة قريبا.



وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة التعاون المثمر مع دار الكتب والوثائق القومية في مشروعات ترميم ورقمنة الوثائق والمعاهدات والخرائط ذات القيمة التاريخية التي تمتلكها الوزارة، بما يسهم في حفظها وتيسير الاطلاع عليها.

كما أشاد بالتعاون القائم بين وزارتى الخارجية والثقافة، مؤكداً الحرص على دعم المكون الثقافي فى العمل الدبلوماسى باعتباره ركيزة أساسية وأداة هامة في السياسة الخارجية المصرية.



