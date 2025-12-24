الرئيس الفلسطيني: ملتزمون بإصدار قانون للأحزاب على أسس برنامج منظمة التحرير



أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحي وعائلاتهم ، التزام وطني راسخ لا يخضع للمزايدة.

وقال الرئيس الفلسطيني ، في تصريحات له: لا يجوز استخدام الوفاء لشهدائنا وأسرانا وعائلاتهم وسيلة للتحريض أو لإثارة الانقسام.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: إصدار القرارات بقانون يتم حصرا ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية.

وتابع الرئيس الفلسطيني: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين.

وشدد الرئيس الفلسطيني على الالتزام باستكمال الإصلاح وإعداد الأطر الدستورية للانتقال من مرحلة السلطة الوطنية إلى الدولة.

وختم الرئيس الفلسطيني قائلا : ملتزمون بإصدار قانون للأحزاب على أسس تضمن الالتزام ببرنامج منظمة التحرير وحل الدولتين.