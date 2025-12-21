رئيس وزراء اليونان يلتقي محمود عباس ونتنياهو غدًا

يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رام الله والقدس غدًا /الاثنين/ ، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأكدت مذكرة صادرة عن الحكومة اليونانية أن حل الدولتين لايزال الموقف الثابت لليونان وأن البلاد تريد أن تلعب دور الوسيط النزيه بين دول المنطقة الأوسع، كما ترغب أثينا في المساهمة في خطة السلام في غزة بعدة طرق من خلال إرسال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والمشاركة المحتملة في قوة الاستقرار الدولية .. حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.



وسيعقد ميتسوتاكيس اجتماعاً مع نتنياهو في القدس ثم سيلتقيان برئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس أيضا في إطار محور التعاون الثلاثي بين قبرص واليونان وإسرائيل فيما يخص ربط شبكات الطاقة والحماية المدنية والابتكار.

