بنداري: استمرار التصويت في 134مقراً انتخابياً بالخارج وغلق 16بعد انتهاء اليوم الأول

أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالاً عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات المصريين بالخارج، وإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات.

التصويت في 134 مقراً انتخابياً

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت بدأ في 134 مقراً انتخابياً من إجمالي 139 مقراً مخصصاً لتصويت المصريين بالخارج، مشيراً إلى انتهاء عمليات التصويت في 16 لجنة بعد إغلاقها مع نهاية اليوم الأول من الاقتراع.

وأضاف بنداري أنه تم تسجيل كثافات ملحوظة في التصويت بعدد من الدول العربية، موضحاً أنه تم اقتراح إضافة مقرات انتخابية جديدة لتسهيل عملية التصويت وفقاً لظروف الدول المضيفة. كما أكد أن عملية المتابعة مستمرة في اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات التي تُجرى في 139 مقراً بـ117 دولة، مع إضافة 3 لجان جديدة في دولة العراق.

وتبدأ عملية التصويت للمصريين بالخارج من لجنة نيوزيلندا التي تُعد أول لجنة تفتح أبوابها للتصويت في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيتها المحلي، وهو ما يوافق العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، بينما تكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تفتح باب التصويت بسبب فروق التوقيت.

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين، ويتنافس فيها 2598 مرشحاً على المقاعد الفردية، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة. وتُجرى الجولة الأولى من المرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين في الخارج، ويومي 10 و11 نوفمبر في الداخل، على أن تُعلن النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر المقبل. وتُجرى جولة الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن نتيجتها النهائية في 11 ديسمبر.