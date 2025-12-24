قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس
القافلة 101.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية
بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

أسماء عبد الحفيظ

في زمن تتعدد فيه أنظمة الرجيم والدايت، يظل سؤال واحد يتكرر:لماذا لا تنخفض الوزن رغم الالتزام بالحمية الغذائية؟

الإجابة ليست دائمًا في ما تأكله فقط، بل في متى تأكله وهذا ما كشفت عنه دراسات علمية حديثة.

الخطأ الذي يعرقل خسارة الوزن: توقيت تناول الطعام

أظهر بحث شامل أن تناول الطعام في أوقات متأخرة من اليوم، خصوصًا في المساء والليل، قد يعيق فقدان الوزن حتى عند الالتزام بنظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية. السبب يعود إلى علاقة قوية بين توقيت الأكل والساعة البيولوجية للجسم، والتي تنظم عمليات التمثيل الغذائي والهرمونات المرتبطة بالشبع والجوع.

 
تشير هذه الأبحاث إلى أن تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل مرتبط بزيادة الوزن، واضطرابات التمثيل الغذائي، مثل مشاكل التحكم في مستويات السكر والأنسولين، حتى لو تم حساب السعرات الحرارية بعناية طوال اليوم. 


 أبرز الدراسات العلمية حول توقيت الأكل وخسارة الوزن

1. مراجعة وتحليل شامل للدراسات 

أجريت مراجعة علمية وتحليل لـ 29 تجربة سريرية عشوائية شارك فيها أكثر من 2,485 مشاركًا بالغًا. النتائج أشارت إلى أن:

طرق تناول الطعام التي تعتمد على تقييد الوقت مثل تناول الوجبات خلال نافذة زمنية محددة في النهار مرتبطة بـ خسارة وزن أكبر مقارنة بالطرق الغذائية التقليدية.

كذلك لوحظ أن تناول معظم السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم ساعد على تحسين فقدان الوزن. 

2. دراسات تحليلية مثل CALERIE

تحليل آخر من دراسة CALERIE وجد أن تحديد أوقات ثابتة للوجبات، خاصة وجبة الإفطار والوجبة الأخيرة، و تقليل فترة تناول الطعام خلال اليوم ارتبطا بخسارة وزن إضافية ومساعدة الجسم على الاستفادة المثلى من النظام الغذائي. 
ماذا تقول الدراسات عن تناول الطعام ليلاً؟

دراسات متعددة، بما فيها دراسة كبيرة في كوريا الجنوبية تضم بيانات آلاف الأشخاص، وجدت أن تناول الوجبات بعد الساعة 9 مساءً يرتبط بزيادة خطر السمنة بنسبة تصل إلى 20-34% مقارنة بتناول الوجبات خلال النهار، وتظهر تأثيرات سلبية على الصحة الأيضية. 


 وهذا يعني أن الجسم عندما يتناول طعامه في أوقات غير متوافقة مع إيقاع الساعة البيولوجية، فإن الأيض يقلل من فعاليته في استخدام الطاقة وتحويلها إلى وقود، مما يزيد احتمالية تخزينه كدهون. 
العلم وراء التوقيت وتأثيره

الجسم البشري يعمل بوظائف دورية تسمى الإيقاع البيولوجي Circadian Rhythm، التي تنظم:

  • إطلاق الهرمونات
  • استجابة الإنسولين
  • حرق الدهون
  • والشهية

عندما نتنازل عن التوقيت الطبيعي للأكل أي نهارًا، تصبح استجابة الجسم الغذائية أقل فاعلية، وقد يؤدي ذلك إلى بطء في الأيض وزيادة في نسبة تخزين الطاقة على شكل دهون. 

النتائج العملية في خسارة الوزن

تلخص نتائج الأبحاث أن:

  •  تناول الطعام مبكرًا خلال اليوم يساعد على تسريع فقدان الوزن مقارنة بتأخير الوجبات. 
  • تحديد نافذة زمنية لتناول الطعام مثل 10-12 ساعة فقط يمكن أن يدعم التحكم في الوزن وتحسين الصحة الأيضية. 
  • التوقيت مهم حتى لو كان النوع أو كمية الطعام نفسها. 

توصيات علماء التغذية وخبراء الصحة

استنادًا إلى نتائج الدراسات الحديثة:

  • تناول وجبتك الرئيسية في وقت مبكر من النهار  مثل قبل الظهر أو في فترة ما بعد الظهر المبكرة  يساعد جسمك على الاستفادة من الطعام بأفضل شكل ممكن. 
  • قلل تناول الطعام ليلاً أو في وقت متأخر، حيث يرتبط بزيادة احتمالات تخزين الدهون. 
  • التزم بجدول منتظم للوجبات يساعد في ضبط الشهية وتحسين الأيض. 
  • التركيز ليس فقط على السعرات الحرارية، وإنما على التوازن بين توقيت الوجبات ونوعية الغذاء.
رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

