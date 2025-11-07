المستشار أحمد بنداري: تنسيق تام مع وزارة الخارجية لمتابعة العملية الانتخابية في 117 دولة حول العالم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ التنسيق التام مع وزارة الخارجية مكّن غرفة العمليات المركزية من التواصل مع السفراء رؤساء اللجان الانتخابية في الخارج، بـ117 دولة تنعقد فيها الاستحقاقات الدستورية الخاصة بمجلس النواب 2025، وذلك في 1139 مقرا.



وأضاف في مقابلة مع ميرنا عادل مراسلة قناة "إكسترا نيوز": "بدأنا في الساعة العاشرة بتوقيت مصر في 105 مقر وآخر مقر سيفتح اليوم سيكون في لوس أنجلوس".



وتابع: "كل الدعم للسفراء، وبإذن الله سيؤدي التنسيق التام مع وزارة الخارجية إلى توافد المصريين وهو ما نراه في الدول العربية، وكل الشكر لوزارة الخارجية".



وأردف: "وفقا للترتيبات التي تمت مع الخارجية، فقد نسقنا العمل مع السفارات، وجرى عقد دورات تدريبية للسفراء على كيفية التعامل في عملية إدارة اللجان الانتخابية ورفعنا كفاءة أجهزة الحاسب في مقار السفارات وربطها بالسيستم الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل تمكينهم من الاطلاع على بيانات المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بإدخال الـ14 رقما في بطاقة الرقم القومي، من أجل تمكين المواطنين المقيمين في الـ14 محافظة محل المرحلة الأولى من الإدلاء بأصواتهم".