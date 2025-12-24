ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

‎أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار السولار والبنزين في مصر اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، وذلك بعد قرار تحريكها من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي صدر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

استقرار أسعار السولار والبنزين اليوم

‎تستقر أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في جميع محطات الوقود، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق توازن نسبي في السوق المحلية، مع استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب، وتقديم حوافز تشجيعية لهم، مما يعزز بدوره من زيادة الإنتاج المحلي ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتقليص الفجوة القائمة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع النهائية للمستهلكين.

‎أسعار السولار الأربعاء 24 ديسمبر 2025

‎

يبحث المواطنون دائماً عن أسعار السولار نظرًا لاعتماد وسائل النقل الثقيلة وسيارات الأجرة على السولار بشكل أساسي.

سجلت أسعار السولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 داخل محطات الوقود الأسعار الآتية:

سعر لتر السولار بلغ 17٫50 جنيهًا.

قيمة 20 لتر سولار سجلت 350 جنيهًا.

قيمة 30 لتر سولار سجلت 525 جنيهًا.

قيمة 40 لتر سولار سجلت 700 جنيه.

قيمة 50 لتر سولار سجلت 875 جنيهًا.

قيمة 60 لتر سولار سجلت 1050 جنيهًا.

‎

أسعار البنزين اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

‎

يتابع أصحاب السيارات الخاصة أسعار البنزين بشكل مستمر، وقد استقرت أسعار البنزين اليوم الأربعاء عند المستويات الآتية من دون أي تغيير:

‎

سعر لتر بنزين 95 بلغ 21 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 92 بلغ 19٫25 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 80 بلغ 17٫75 جنيهًا.

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر



يهتم المواطنون بأسعار أنابيب الغاز سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، وقد شهدت أسعار أنابيب الغاز اليوم استقرارًا ملحوظًا عند المستويات الرسمية المعتمدة.

سعر أسطوانة الغاز المنزلية سجل 225 جنيهًا.

سعر أسطوانة الغاز التجارية سجل 450 جنيهًا.

سعر غاز قمائن الطوب بلغ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر غاز الصب للصناعات سجل 16 ألف جنيه للطن.