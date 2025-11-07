الهيئة الوطنية للانتخابات: نتابع مع السفارات والقنصليات بالخارج سير عمليات التصويت

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم فتح 105 مقرات بالخارج، للتصويت في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أننا نتابع مع السفارات والقنصليات بالخارج سير عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، إذ شهدت نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت، التي يوجد فارق زمني بينها وبين مصر يبلغ 11 ساعة.

وتستقبل الناخبين المصرين في الخارج 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.