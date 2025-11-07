قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنصل مصر بالهند: مقرات جديدة للانتخابات البرلمانية تفتح للمرة الأولى

داليا نزيه قنصل مصر بالهند
داليا نزيه قنصل مصر بالهند
البهى عمرو

أكدت داليا نزيه قنصل مصر بالهند، أن هناك تسهيلات كبيرة تتم للمواطنين من أجل التصويت في انتخابات مجلس النواب، وأنه تم فتح لجان تصويت في إحدى المدن في الهند بدلا من السفر للعاصمة.

وأوضحت أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، وأن هذه الدائرة تعتبر من الدوائر الجديدة، وأنها تقدم الشكر لوزارة الخارجية على ما يتم من دعم.

وذكر المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه  تم فتح 105 مقرات بالخارج للتصويت في الملحة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

وأوضح أنه تم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لإيفاد مندوبين عنهم في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية.


وأضاف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لإكسترا نيوز، أنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، ونقترح إضافة مقرات لتسهيل التصويت حسب ظروف الدول المضيفة.
 

وأوضح أن المقرات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج يتم فتحها على رأس الساعة، وأن فتح اللجان يكون في التاسعة صباحا على حسب كل دولة.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 66 مقر تم فتحهم على مستوى 117 دولة، وأن الهيئة تتابع العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل عملية التصويت، وأن عمليات التصويت في الدول العربية ستكون الأكثر، وذلك لوجود عدد كبير من المواطنين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، إذ شهدت نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت، التي يوجد فارق زمني بينها وبين مصر يبلغ 11 ساعة.

وتستقبل الناخبين المصرين في الخارج 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان، أنه تم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة، كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم تزويد المقار الانتخابية بكل الوسائل اللوجستية، التي تضمن انسيابية العملية الانتخابية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين الراغبين في المشاركة، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لتسهيل عملية التصويت.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة للتواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

