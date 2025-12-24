قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم
السفير الفلسطيني: عودة 110 آلاف مواطن من مصر لغزة متوقفة بسبب القيود الإسرائيلية
أذربيجان تبدي تحفظات على المشاركة في قوة دولية مقترحة بقطاع غزة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأغاني الشعبية والعروض الفلكلورية تزين ساحة أبو الحجاج في رابع أيام مهرجان التحطيب

فعاليات المهرجان القومي للتحطيب
فعاليات المهرجان القومي للتحطيب
أحمد البهى

لليوم الرابع على التوالي، ووسط أجواء احتفالية وتراثية مبهجة، تواصلت فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الخامسة عشرة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بساحة أبو الحجاج الأقصري.

بدأ اليوم مع باقة من الأغاني التراثية تغنتها فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم منها: بسم الله، الغلة غلتنا، موال، عدى الحليوة، متى أشوفك، ومصر الحقيقة.

وتواصلت الفعاليات مع حلقات التحطيب بمشاركة مجموعة من اللاعبين وشيوخ اللعبة من مختلف محافظات الصعيد، بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، كريمة بدوي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحسين النوبي، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، ووسط حضور حاشد من أهالي المحافظة والسائحين الذين أبدوا إعجابهم بالعروض.

كما واصلت فرق قصور الثقافة للفنون الشعبية عروضها التراثية، حيث قدمت فرقة سوهاج بقيادة محمد الرز رقصة "رنة خلخال"، تلاها فقرة تحطيب.

وقدمت فرقة ملوي بقيادة محمد شحاتة عرض "التحطيب"، الذي أعقبه رقصة "العصا" لفرقة أسيوط بقيادة محمود يحيى.
وقدمت فرقة المنيا بقيادة سيد التوني رقصتي "نخل عالي"، "السحجة"، أعقبهما فقرة "العصا" المميزة لفرقة بني سويف بقيادة وائل عيد.

واختتمت الفعاليات بتابلوه "الفرح" لفرقة قنا للفنون الشعبية بقيادة المدرب أحمد فؤاد وسط تفاعل جماهيري كبير.

ويقام المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر.

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ فنون لعبة التحطيب، والتأكيد على توارثها عبر الأجيال بوصفها أحد أهم عناصر الهوية الثقافية المصرية، ومن المقرر أن تختتم فعالياته غدا الأربعاء بحفل فني في الثامنة والنصف مساء.

فعاليات المهرجان القومي للتحطيب المهرجان القومي للتحطيب الفنان أحمد الشافعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

يسرا اللوزي

كان نفسي أحضر.. يسرا اللوزي توضح سبب غيابها عن عزاء سمية الألفي

فعاليات المهرجان القومي للتحطيب

الأغاني الشعبية والعروض الفلكلورية تزين ساحة أبو الحجاج في رابع أيام مهرجان التحطيب

دينا ومحمد عبد الحميد

دينا الراقصة تنعى محمد عبد الحميد: الأستاذ الغالي الفنان المبدع

بالصور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد