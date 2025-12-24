الأغاني الشعبية والعروض الفلكلورية تزين ساحة أبو الحجاج في رابع أيام مهرجان التحطيب

لليوم الرابع على التوالي، ووسط أجواء احتفالية وتراثية مبهجة، تواصلت فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الخامسة عشرة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بساحة أبو الحجاج الأقصري.

بدأ اليوم مع باقة من الأغاني التراثية تغنتها فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم منها: بسم الله، الغلة غلتنا، موال، عدى الحليوة، متى أشوفك، ومصر الحقيقة.

وتواصلت الفعاليات مع حلقات التحطيب بمشاركة مجموعة من اللاعبين وشيوخ اللعبة من مختلف محافظات الصعيد، بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، كريمة بدوي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحسين النوبي، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، ووسط حضور حاشد من أهالي المحافظة والسائحين الذين أبدوا إعجابهم بالعروض.

كما واصلت فرق قصور الثقافة للفنون الشعبية عروضها التراثية، حيث قدمت فرقة سوهاج بقيادة محمد الرز رقصة "رنة خلخال"، تلاها فقرة تحطيب.

وقدمت فرقة ملوي بقيادة محمد شحاتة عرض "التحطيب"، الذي أعقبه رقصة "العصا" لفرقة أسيوط بقيادة محمود يحيى.

وقدمت فرقة المنيا بقيادة سيد التوني رقصتي "نخل عالي"، "السحجة"، أعقبهما فقرة "العصا" المميزة لفرقة بني سويف بقيادة وائل عيد.

واختتمت الفعاليات بتابلوه "الفرح" لفرقة قنا للفنون الشعبية بقيادة المدرب أحمد فؤاد وسط تفاعل جماهيري كبير.

ويقام المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر.

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ فنون لعبة التحطيب، والتأكيد على توارثها عبر الأجيال بوصفها أحد أهم عناصر الهوية الثقافية المصرية، ومن المقرر أن تختتم فعالياته غدا الأربعاء بحفل فني في الثامنة والنصف مساء.